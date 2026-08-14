La mudanza de 30 felinos -tigres y leones- que estaban en el ex Zoo de Luján comenzó con destino a dos santuarios especializados: Quince irán al Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos, mientras que los otros 15 viajarán a Lionsrock Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica.

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La organización Four Paws International ultimó los detalles del procedimiento junto con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. El traslado requiere una planificación específica para cada ejemplar y algunos animales deberán ser sedados durante un breve período debido a sus condiciones o a la dinámica de los grupos.

Cada traslado incluye evaluaciones veterinarias previas y el acondicionamiento de los felinos para el transporte. El operativo también demanda coordinación entre organismos nacionales e internacionales para garantizar las condiciones necesarias durante el proceso.

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El ex Zoológico de Luján fue clausurado el 21 de febrero de 2020 por el Ministerio de Ambiente, luego de denuncias y reportes sobre graves irregularidades. Desde entonces, más de 60 felinos permanecían en el predio mientras se esperaba una relocalización. La situación derivó en uno de los operativos de rescate de fauna silvestre de mayor complejidad desarrollados en torno al establecimiento.

El primer traslado internacional se realizó el 23 de febrero. En esa oportunidad, los osos pardos Gordo y Florencia fueron enviados al Santuario de Belitsa, en Bulgaria. También viajó Flora, una tigresa de Bengala, con destino al Felida Big Cat Sanctuary, ubicado en las afueras de Ámsterdam, Países Bajos.

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Los tres animales fueron priorizados debido a la gravedad de sus cuadros clínicos, detectados durante una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025. En aquella revisión, el equipo de Four Paws examinó a más de 60 grandes felinos y a los dos osos que permanecían en el predio.

Tras su llegada al santuario de Países Bajos, los primeros informes indicaron que Flora se adaptaba bien al nuevo entorno. Posteriormente comenzó a presentar signos de dolor y malestar. Una evaluación médica determinó que sufría una peritonitis severa. El equipo veterinario intentó tratarla mediante una intervención quirúrgica, pero la tigresa murió el 1.º de abril. La autopsia confirmó la peritonitis severa como causa del deceso.