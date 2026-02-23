Los animales trasladados son los osos Florencia y Gordo y la tigresa Flora, quienes tras un control veterinario en Cañuelas, volarán rumbo a Europa desde Ezeiza.

Los osos van a viajar a Bulgaria en un avión de carga, mientras la tigresa lo hará en un avión de pasajeros hacia Países Bajos.

No obstante, aún permanecen en el predio cerca de 60 ejemplares de felinos, además de otras especies,

Los osos llegarán a la ciudad búlgara de Sofía el martes y desde allí serán llevados al santuario de Belitsa, que fue creado por la organización Four Paws (Cuatro patas) -que el año pasado tomó el control del ex Zoo para resguardar a los animales- en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot. En tanto, que el destino de la tigresa será un santuario de Amsterdam, en los Países Bajos.

Four Paws ya ha intervenido anteriormente en rescates en Argentina. En 2022, rescató a cuatro tigres de Bengala (Mafalda, Gustavo, Messi y Sandro) que habían estado confinados en vagones de tren durante más de 15 años. En una compleja misión multicontinental, fueron reubicados en el Santuario de Grandes Felinos LIONSROCK en Sudáfrica. En 2023, rescató a dos tigres abandonados de una granja de cría ilegal en Balcarce. Ante la falta de santuarios adecuados para grandes felinos en Argentina, los animales fueron trasladados a Al Ma'wa for Nature and Wildlife en Jordania.

La clausura del zoológico de Luján se produjo en septiembre de 2020 y el cierre definitivo en 2021, decretada por incumplir normas de bienestar y por permitir contacto con animales silvestres sin habilitación.

Durante estos cinco años, los animales (en el ex zoo también hay dromedarios, cebras, monos y un chimpancé) sobrevivieron con algunos cuidadores que intentaban darle comida casi todos los días.