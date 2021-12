por Aldana Farinelli

El menú de las fiestas de fin de año es uno de los puntos más importantes de esta fecha e, incluso, se habla de "infaltables" para la mesa navideña: vitel toné, ensalada rusa, almendras con chocolate, pan dulce, turrón y mucho más, pero ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de excederse en estas comidas?

Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires advirtieron sobre exagerar en las cantidades de la cena y los encuentros posteriores que uno haga. "Todos los problemas que se ven con los excesos son que comemos cuando ya estamos saciados", explicó a LaNoticia1.com la Lic. Maria Rosa Bertella.

¿Cómo evitar los excesos en las Fiestas?

Es un poco inevitable, es una vez al año que nos reunimos, nos vemos con gente que hace mucho que no nos vemos, es lógico cambiar el menú, hacer menúes diferentes, no obstante no significa que uno tenga que comer hasta excederse y tener hasta síntomas digestivos, malestares. Lo fundamental siempre es la planificación del menú, nosotros proponemos hacer menús saludables pero también sencillos. Se hacen mucho menúes, diferentes carnes, postres, diferentes entradas, entonces un primer paso para evitar el malestar sería hacer un solo menú, una entrada, un tipo de carne roja o blanca, variedad de ensaladas, que los postres sean uno y si pueden ser en base a frutas mejor, pero tratar de diseñar menús sencillos, un solo plato en lo posible. Después acompañar en lo posible todo lo que sea guarnición ensaladas frescas porque cambia mucho el plato. Si uno piensa un pollo por ejemplo, acompañarlo con una ensalada rusa es una cosa, pero acompañarlo con una ensalada de rúcula, de tomatitos cherry, aceitunas, es otra cosa, siempre ayudarnos con guarniciones más saludables podría ser la otra opción, aprovechar esta época del año que hay tantas frutas ricas que son distintas a la banana y a la manzana que consumimos el resto del año. Uno tiene que pensar en frutos rojos, frutillas, guindas, sandias, melon, tratar de, por lo menos ofrecerlo y tenerlos ahi de una manera vistosa, porque a veces uno por ahí dice traten de comer fruta pensado en la fruta así entera, pero por ahi presentándola de una manera más llamativa hace que las personas lo puedan incorporar.

A la hora de elegir bebidas ¿Qué hay que tener en cuenta?

No es lo mismo comer un pollo y acompañar con una cerveza o con una gaseosa, a decir bueno voy a tomar agua o algún jugo sin azucar, algún agua saborizada, a nivel digestivo va a ser mucho más liviana si evitamos ese tipo de bebidas porque a veces la bebida suma al malestar, nos da acidez, hace que la digestión sea más lenta, por ahi tomar lo indispensable. En lo posible hidratarnos con agua siempre, pero después no excedernos con las bebidas alcohólicas, pero tampoco con las gaseosas que no solo son altas en azúcares sino que tienen mucho gas lo que nos distiende y suma a esa molestia que podemos llegar a tener después de comer.

¿Sirve limitarse en las comidas en la previa a la cena?

Hay muchas personas que dicen esta noche como nos juntamos no como nada y eso es un gran error, lo tenemos que evitar, por lo tanto el dia que tengamos reuniones tratemos de seguir con nuestra alimentación habitual, el desayuno habitual, el almuerzo habitual, la merienda habitual, no saltarnos comidas y no ir con hambre, no llegar con hambre a la cena, va a hacer que uno coma de más y además después te sentís mal. Lo que tratamos de generar conciencia es no solo por la cuestion estetica, porque la gente piensa me cuido en las fiesta o me descuido y uno piensa solo en las calorías o en el exceso de peso, aca tambien tiene que ver con el evitar el malestar después, malestar posterior, la acidez, la distensión, dolor de cabeza, muchas veces las personas pueden tener diarrea.

Este año las fiestas se juntan con el fin de semana donde se acostumbra a seguir excediéndose con las comidas y se suma a las reuniones y despedidas de fin de año ¿Cómo afecta el cambio de hábito a nuestro cuerpo?

Lo ideal es elegir un encuentro, no dos, pero es cierto que tuvimos dos años de pandemia hay gente que hace mucho no se ve, no alcanzan las reuniones para poder vernos, lo ideal sería hacer una sola comida en el día a nivel familiar o social y el resto tratar de tener una alimentación lo más parecida posible al resto del año. Si no se puede, y uno dice tengo almuerzo y cena con familia tratar de usar platos chicos, acompañar con comidas frescas, registrar, empezar hacernos una pausa y registrar el momento cuando uno está saciado y no seguir comiendo porque parece fácil, pero en realidad todos los problemas que se ven con los excesos son que comemos cuando ya estamos saciados. Comer comidas ricas o distintas no está mal, el tema es no seguir comiendo cuando ya estamos saciados, decir voy a comer un plato de esto, pero ya el segundo ver si ya estoy lleno no comer. Insisto, lejos de las comidas, el resto del dia, tratar de hidratarnos bien, comer fruta, caminar, salir a pasear en bicicleta, tener hábitos saludables el resto del día, no es que estamos en una fiesta y tiro todo por la borda, tratar de sostener esos hábitos que mantuvimos durante el año. La hidratación es muy importante, con agua, decir ya que hoy comí más calorías tratar de comer más liviano el resto del dia, lácteos descremados, hacer un licuado, jugo, ensalada de frutas, tratar de no hacer las cuatro comidas en exceso, sino que el resto del día uno conserve conserve estas conductas saludables que se recomiendan todo el año

¿Cómo nos pueden afectar los excesos en las comidas en épocas de alta temperatura?

Tenemos que tener mucho cuidado con la cadena de frío, sobre todo cuando uno consume comidas frías que si o si requieren la temperatura baja de la heladera. Consumir alimentos acordes a esta época del año, nosotros no estamos en el norte como Papá Noel con nieve y esta cuestión que hemos adquirido cultura. Si bien uno siempre recomienda las frutas secas por ahí no es momento de comer garrapiñadas o pasas de uva bañadas en chocolate, eso es algo adquirido, no es de nuestro momento. Acá es verano y proponemos comer frutas frescas y no secas, más ensalada, no tanta comida cocida, aprovechar para comer algo acorde a lo que nuestro cuerpo nos pide. Mantengamos siempre las comidas que son frescas en la heladera hasta el momento de comer y cuando terminamos de volverlas a guardar, no cortar con la cadena de frío porque esto también contribuye a que después tengamos molestia, malestar y con estas altas temperaturas tenemos que tener ese tipo de cuidados.

Para estas fiestas, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires recomienda: