El exintendente de Azul, José Manuel Inza, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa vinculada a su gestión al frente del Municipio entre 2011 y 2015.

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El debate oral comenzará este martes 21 de abril en los tribunales de Azul y volverá a poner bajo análisis aspectos sensibles de la gestión del exjefe comunal. Junto a él serán juzgados dos exintegrantes de su gestión el abogado Héctor Ricardo Bolpe, exsecretario de Infraestructura, y Víctor Federico "Pieri" Saldaño.

Según informó Diario El Tiempo, la acusación es por la probable comisión de delitos de tipo ambiental. Se los acusa de vulnerar normas vinculadas con la denominada "gestión ambiental sustentable" en el predio de disposición final de residuos “EcoAzul” lo que desencadenó una contaminación del suelo, del manto freático y de las aguas subterráneas del lugar.

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En tanto, también se tratará en este juicio oral, la acumulación de residuos patogénicos que se generaron en el Hospital Pintos y en una de las unidades sanitarias de la ciudad, ante el no recogimiento de los mismos por parte de la empresa que tenía a su cargo desarrollar esa tarea, lo que causó la contaminación del ambiente.

Cabe recordar que en abril de 2020, tras firmar un juicio abreviado, Inza había sido condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional y a un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

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En aquella oportunidad, la Justicia lo declaró autor de cuatro hechos cometidos "en concurso real de acciones", todos relacionados con irregularidades en

la administración de fondos municipales.