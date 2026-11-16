Las autoridades judiciales autorizaron este lunes (16 de noviembre) a la tarde la reducción a 50 metros del perímetro restringido desde el punto donde se produjo el incidente y, de esta manera, las empresas podrán reconectar los servicios de esas viviendas afectadas por la explosión ocurrida el viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

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Con esta disposición, MetroGAS podrá avanzar ahora en la rehabilitación progresiva del suministro de gas mediante los equipos técnicos especializados para tales tareas, inforaron desde la empresa.

La Fiscalía a cargo de la investigación adoptó esta medida luego de conocer las conclusiones de una reunión mantenida este mediodía por funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y MetroGAS, que coordinaron la distancia de seguridad para rehabilitar servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas.

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Asimismo, se habilitaron las tareas de demolición controlada, que estarán a cargo de funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús, para permitir la continuidad de los peritajes sobre el lugar del incidente, según informó la compañía en un comunicado.

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Por último MetroGAS recordó que siguen disponibles los canales exclusivos de atención para los vecinos damnificados, a través del correo electrónico [email protected] y de la línea telefónica (011) 4309-1075, para recibir consultas y brindar respuestas a cada situación particular.

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