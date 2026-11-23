Una explosión seguida de un incendio en un local gastronómico provocó siete personas heridas durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes. Uno de los afectados sufrió quemaduras en aproximadamente la mitad del cuerpo y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

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El episodio ocurrió el domingo por la noche en un comercio ubicado en las inmediaciones de las calles Centenario y Bogotá, a pocos metros del escenario donde se desarrollaba la presentación musical de Los Leales. La detonación generó momentos de tensión entre los vecinos que participaban de la celebración.

El herido de mayor gravedad es un hombre de 32 años que sufrió quemaduras en el torso, los brazos y parte del rostro. De acuerdo con la información disponible, las lesiones comprometieron cerca del 50% de su superficie corporal y fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital de Quilmes.

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Entre las personas afectadas también se encuentra una joven de 19 años, que presentó quemaduras en la cara y cortes en uno de sus brazos. Su hermano resultó lesionado y recibió asistencia médica.

Otra mujer de 22 años sufrió heridas en el cuero cabelludo y en la zona de los ojos, producto de los fragmentos de vidrio que salieron despedidos por la explosión.

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Una niña de apenas 11 años también resultó herida, con un corte en la cabeza, y fue llevada a un centro de salud por sus familiares. A ellas se sumaron otras dos mujeres que necesitaron asistencia, aunque una no requirió ser trasladada.

Suspendieron el espectáculo por la emergencia

La magnitud del episodio obligó a interrumpir el recital y evacuar el sector para permitir el ingreso de los equipos de emergencia. Bomberos, ambulancias y personal sanitario trabajaron en el lugar para controlar las llamas y atender a los damnificados.

Un video que comenzó a circular después del incidente registró el momento en que el locutor del evento alertó sobre la situación y pidió a los presentes que se retiraran de manera ordenada.

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“Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito”, se escucha decir al conductor desde el escenario.

Por su parte, el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes confirmó que se produjo una explosión seguida de un incendio y señaló que la mayoría de las lesiones fueron consecuencia de la detonación.

Mientras se completaban las tareas de asistencia y seguridad, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias que provocaron el siniestro. Hasta el momento, no se establecieron oficialmente las causas de la explosión.