A una semana de la explosión de gas en Remedios de Escalada, que dejó dos trabajadores fallecidos, una treintena de heridos y graves daños en viviendas y comercios, el Municipio de Lanús envió un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para declarar el estado de emergencia en el distrito por 180 días.

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Según publicó el medio local Política del Sur, la iniciativa busca establecer herramientas extraordinarias para asistir a las familias y comerciantes afectados por el siniestro ocurrido el 13 de noviembre en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

El proyecto contempla declarar la emergencia social, habitacional, patrimonial, económica, comercial, alimentaria, ambiental y urbana, además de incluir la infraestructura del servicio público de gas. La vigencia inicial sería de 180 días desde la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de prórroga por un período equivalente.

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Entre las principales medidas, el intendente Julián Álvarez solicitó la eximición de impuestos provinciales para los vecinos y comerciantes damnificados. El pedido incluye los tributos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos, con el objetivo de aliviar la situación económica de quienes sufrieron pérdidas materiales.

La presentación fue confirmada por el propio Municipio de Lanús, que difundió los alcances de la iniciativa. El proyecto deberá ser tratado por la Legislatura provincial para convertirse en ley.

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La explosión en Remedios de Escalada y sus consecuencias

El siniestro ocurrió el viernes 13 de noviembre durante trabajos de reparación sobre la red de distribución de gas. Una máquina perforó una cañería y provocó una fuga que derivó en una explosión y un incendio que afectaron viviendas y locales comerciales.

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El accidente dejó dos operarios fallecidos y alrededor de 30 personas heridas. Además, varias propiedades sufrieron daños de gravedad y numerosas familias quedaron imposibilitadas de regresar a sus hogares.

Tras la muerte del segundo trabajador, el Municipio decretó 72 horas de duelo. En paralelo, la administración local avanzó con medidas de asistencia económica y habitacional para acompañar a los vecinos afectados.

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La explosión también derivó en cuestionamientos del municipio a Metrogas y a la empresa contratista que realizaba las tareas. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades por el accidente.