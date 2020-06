"Es importante resaltar que los bomberos son los principales respondedores de la emergencia ante algún llamado de denuncia de un siniestro. Esto significa que ellos están capacitados para evaluar y establecer hipótesis de lo que puede estar sucediendo: en este caso, en principio un incendio, pero hay diferentes versiones sobre la posible causa del hecho (gas, grupo electrógeno, etc.). Mi hipótesis tiene que ver con sustancias inflamables o materiales peligrosos almacenados en el subsuelo, lo que puso haber provocado una concentración tal que generaron el desenlace que conocemos, a través de una onda expansiva que, lamentablemente, terminó con la vida de dos bomberos y otras personas heridas", explicó Cerdá en diálogo con este medio.

Consultado sobre otras hipótesis, el Ingeniero indicó, con respecto a la idea de un problema de gas, que "la empresa prestadora del servicio -Metrogas- posee una brigada de emergencia operativa capacitada para tratar de evitar cualquier siniestro; y en teoría se hablaba de que no había instalaciones de gas, pero esto no significa que pudo haber fallado alguna instalación aledaña, por ejemplo. Las hipótesis, con el correr de las horas, se van a estar dilucidando".

Asimismo, Cerdá subrayó que el episodio sucedió el Día del Bombero, y señaló: "Estamos todos muy dolidos por lo que pasó. Ellos, particularmente, están con la carga de la pérdida de dos compañeros, con otros tantos heridos, y además analizando las causas, las hipótesis y las condiciones de seguridad e higiene que provocaron este hecho".

Por último, con respecto a la posibilidad de haber podido evitar el siniestro, el profesional y auxiliar de la Justicia sostuvo: "Para que esto suceda podrían haber fallado, lo digo en potencial, distintos tipos de controles, ya sean administrativos, de seguridad, etc. Puede ser tanto un accidente, o también algo que sucedió por falta de control. Por el momento, no me constan que estén o no hechos esos controles; estamos hablando en hipótesis. Hay leyes y organismos encargados de la seguridad y el control". "También quiere remarcar que todo esto sucedió en un contexto de pandemia", resaltó.

"Habrá que ver en el análisis, en la investigación del incendio, las huellas que dejó el fuego y demás cuestiones técnicas para conocer qué sucedió", continuó.

Por último, Cerdá sostuvo: "No quiero parafrasear a nadie, pero si se puede evitar no es un accidente; esto es algo que en nuestra área conocemos mucho, y esta consigna de algún modo la tenemos incorporada. En este sentido es necesario entender que la seguridad nunca es un costo, la seguridad es una inversión, aprendamosló de una vez".