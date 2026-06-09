Momentos de tensión se vivieron en la Escuela Secundaria N° 20 de Florencio Varela, cuando una caldera explotó mientras había estudiantes y personal docente dentro del establecimiento educativo. El hecho obligó a una rápida evacuación y movilizó a bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad.

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Afortunadamente, todos los alumnos fueron retirados a tiempo y no se registraron personas heridas.

Según informó el medio InfoSur Diario, tras la explosión los equipos de emergencia procedieron a cerrar las llaves de gas para eliminar cualquier riesgo adicional y asegurar las instalaciones hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.

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De acuerdo con los primeros datos, la directora de la institución comunicó a los efectivos que durante la semana pasada se habían realizado trabajos de reparación sobre el sistema de calderas del establecimiento. Sin embargo, este lunes una de esas unidades explotó por causas que aún se investigan.

Ahora se espera la intervención del Consejo Escolar para evaluar los daños y determinar los pasos a seguir antes de que el edificio vuelva a ser utilizado con normalidad.

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Un antecedente reciente que genera preocupación

El episodio no es aislado y volvió a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura escolar en el distrito.

A fines de mayo, un principio de incendio registrado en la Escuela Técnica N° 1 de Bosques también obligó a evacuar a estudiantes y docentes. En aquel caso, las calderas habían sido intervenidas previamente por personal del Consejo Escolar antes de que se produjera el incidente.

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Las autoridades deberán determinar ahora si existe algún vínculo entre las tareas de mantenimiento realizadas y las fallas registradas, así como también evaluar el estado de los sistemas de calefacción en otros edificios escolares del distrito para evitar nuevos episodios de riesgo.