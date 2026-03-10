Luego de formar parte de la cena de expositores de Expoagro, en el Hotel Colonial, Axel Kicillof alertó sobre los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, la señal que esperan los productores por la baja de retenciones y cuestionó los acuerdos comerciales impulsados por el Gobierno de Javier MIlei.

Con respecto a la baja de retenciones, el Gobernador señaló que el tema genera expectativas en los productores, aunque aclaró que se trata de una definición nacional. “Estamos a la espera porque es una situación muy estrafalaria a nivel mundial, en el marco de que los precios internacionales, al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica, se van moviendo. No es algo que tenga que ver inmediatamente con el gobierno provincial. Nosotros trabajamos con instrumentos desde los ministerios y, por supuesto, con la cuestión del Banco Provincia, que es el que mayor despliegue territorial tiene", indicó.

Además, el mandatario bonaerense resaltó el peso productivo de la Provincia dentro del país: “Es líder en los cinco cultivos más importantes”. Al respecto, destacó el rol del financiamiento a través del Bapro, que según detalló otorgó más de $3 billones en créditos a más de 10.000 empresas, y enumeró acciones vinculadas a sanidad animal, seguridad rural, caminos rurales y fortalecimiento de escuelas en el interior.

Por otro lado, Kicillof opinó sobre el contexto internacional que muestra un cambio de paradigma: “El libre mercado, el libre cambio y el liberalismo pasaron de moda en el mundo”, expresó, al apuntar que muchos países están adoptando políticas proteccionistas.

En ese sentido, criticó el acuerdo firmado recientemente por el gobierno Milei con Estados Unidos, al que calificó como un convenio “estándar” similar al que firmaron otros países. “Es un acuerdo que, por ejemplo, si Estados Unidos entra en algún conflicto con algún país, la Argentina tiene que declararle la guerra comercial, dejar de comprarle. Son cláusulas malas para la Argentina. Es un acuerdo parecido al que firmaron Bangladesh y otros países. Es estándar. No es para hablar mal de ningún otro país, pero podrían laburar, ya que están, y cuidar lo nacional. Necesitamos que nuestro gobierno no le ponga la latita arriba, como un auto en venta, a toda la industria argentina y a toda la producción nacional, sino que defienda al campo, a la industria y al turismo”, aseveró.

Vale destacar que, como dato de color, Kicillof compartió mesa con el ex Presidente Mauricio Macri, con quien se saludaron formalmente en la previa del convite.