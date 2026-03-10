El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, participó del acto inaugural de Expoagro 2026 en el predio ferial del Autódromo y destacó el crecimiento de la muestra y el posicionamiento que logró la ciudad en los últimos años.

Durante su discurso, el jefe comunal recordó una conversación reciente sobre la repercusión que genera el evento. “Ayer el amigo Darío Barassi me preguntó qué se siente que esté Expoagro acá y yo le contaba que hace unos años alguien dijo que las ciudades del interior solo se hacían conocidas cuando pasaba algo malo”, relató.

En ese sentido, aseguró que San Nicolás logró cambiar esa lógica. “Hoy ver miles de personas recorriendo nuestra ciudad y ver a Expoagro crecer año tras año nos llena de orgullo porque significa que rompimos con esa lógica”, afirmó.

Passaglia también reivindicó el modelo de gestión municipal. “Mientras muchos se hacen conocidos por gritar o insultar, nosotros elegimos algo menos ruidoso pero más efectivo: hablar con hechos y demostrar con resultados”, señaló.

Además, destacó que el municipio combina orden fiscal con obras. “Somos la ciudad con menos empleados públicos por habitante de la Argentina, con superávit y obras, demostrando que ordenar las cuentas y transformar la realidad no son cosas opuestas”, sostuvo.

El intendente también cuestionó la polarización política. “Hoy nos quieren hacer creer que solo existen dos caminos. Mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad”, afirmó en declaraciones publicadas en Diario El Norte.

En otro tramo de su discurso se refirió al rol del país en el escenario internacional. “Mientras nos llevan de un proteccionismo necio a una apertura total, nosotros creemos en integrarnos al mundo de manera inteligente, porque la libertad sin estrategia es ingenuidad y la ingenuidad en el mundo actual se paga con trabajo argentino”, advirtió.

Finalmente, destacó el papel del campo en el desarrollo económico. “Si queremos que la Argentina salga adelante tenemos que hacer lo que hace el campo todos los días: trabajar, invertir y producir”, concluyó.