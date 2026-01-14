La empresa Exponenciar confirmó la continuidad de la exposición agroindustrial Expoagro en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

Pese a haber obtenido recientemente la concesión de un nuevo predio en la Ciudad de Buenos Aires, la firma decidió sostener la organización de la megamuestra del campo argentino en San Nicolás “por varios años más”, según informaron oficialmente.

El convenio firmado en 2017 con el municipio local contemplaba hasta 15 ediciones consecutivas en ese espacio. Ahora, el acuerdo fue extendido hasta el año 2031 inclusive.

Expoagro regresará del 10 al 13 de marzo próximo en el mismo espacio donde se emplaza el circuito automovilístico. Será la 21ª edición de una de las exposiciones más importantes del sector agroindustrial a nivel mundial.

De este modo, se disipan las dudas sobre un eventual traslado del evento y se consolida a San Nicolás como sede estable de Expoagro, una muestra de alto impacto económico, turístico y productivo para toda la región norte de la provincia de Buenos Aires.

