La exsecretaria de Géneros de Morón expresó que al funcionario Hernán Sabbatella acusado de violencia de género “se le dieron mayores atribuciones para que se vengara de quienes lo denunciamos”.

“Durante todos estos años, Hernán Sabbatella fue protegido por el intendente Lucas Ghi. Se lo apañó, se le dieron privilegios, se lo encubrió, al mismo tiempo que se buscó desacreditar a quienes fueron víctimas de su violencia”, manifestó Cinthia Frías. Tras una nueva denuncia, el jefe comunal decidió concederle una licencia a su colaborador, el titular del área Legal y Técnica.

“Hace muchos años que ese señor está denunciado por hechos graves de violencia de género -explicó Frías-. Con la excusa de que se trataba de una campaña política, se lo protegió y se revictimizó a las mujeres, que tuvieron que bancarse que su abusador se paseara por actos y por medios abrazado por el intendente y otros funcionarios y funcionarias del Gobierno”. “Pero además, Ghi le dio mayores atribuciones dentro del Gobierno, para que Hernán Sabbatella se vengara de quienes denunciamos su accionar violento contra las mujeres”, afirmó.

El primer escándalo en el que se vio involucrado Hernán fue a fines de 2021. “Lucas Ghi sabía en detalle la situación de Hernán. Yo misma se la relaté. Se lo comunicó el Partido y hasta las propias víctimas le narraron personalmente la situación”, recordó quien hoy encabeza el Frente de Géneros y Diversidades provincial de Nuevo Encuentro y agregó: “No solo se lo encubrió. Ghi le dio más protagonismo y poder dentro del Gobierno como su hombre de confianza. Desde aquella denuncia hasta ésta, el intendente le amplió las funciones y lo puso como su representante ante toda la comunidad”.

“Hace años que le pedimos a Lucas Ghi que lo saque del Gobierno. Hace 8 meses, el comité de Ética del partido resolvió echarlo de Nuevo Encuentro y reiterarle al intendente Ghi que lo aparte de la gestión. En ese momento, el presidente del partido, Martín Sabbatella, le volvió a pedir personalmente que lo desplace de sus funciones. Las mujeres se lo pidieron, yo se lo pedí y también nuestra diputada nacional, Mónica Macha le envió una carta describiendo la gravedad de los hechos, y solicitandolé una vez más que lo corra de su función. Y la respuesta del intendente fue echarme a mí y a todo el equipo, desestructurar el área de Géneros y darle más poder a Hernán”, expresó Frías, cuyo decreto de baja fue firmado por el jefe comunal y, el propio Hernán, como secretario Legal y Técnico.

El reclamo de Frías se extiende a la actual Secretaria de Género, Laura de Peri. “Creemos que además de dejar de proteger a Hernán Sabbatella, Ghi tiene que reestructurar el área de Género municipal, corriendo a su actual titular y recuperando el rumbo y las políticas públicas que teníamos”. “La actual responsable también sabía de las denuncias que pesaban sobre Hernán y decidió ser parte de un Gobierno que tenía a un violento en un puesto clave echando gente y burlándose de quienes lo denunciaron”, explicó Frías.