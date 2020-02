Un extraño fenómeno se produjo en la Laguna de Darregueira, partido de Puán, cuando presentó un color rojizo y hacía parecerla una "laguna de sangre". Sin embargo, todo tiene una explicación.

Desde el sector de Medio Ambiente de la comuna explicaron a Darregueira noticias que el color del agua en la laguna cerca del molino eólico a pocos metros de la ruta 76 se debe a "fenómenos naturales de nuestras lagunas escasa de agua, con mucha concentración de sal, y características de eutrofización (enriquecimiento de las aguas con nutrientes produciendo la descomposición del exceso de materia orgánica y una disminución del oxígeno) propias de la zona. Esto se está dando en varias partes".

"En Balneario Puán se envían a analizar muestras para descartar patógenos. En este caso en particular, es una laguna donde desembocan desagües del pueblo y, si no es de uso balneario, no hay necesidad de muestrear, pero sí de analizar otras posibles causas que aceleran el proceso natural que ponga en peligro el cuerpo de agua natural", afirmaron.

En el caso del Balneario Puan, donde las muestras están en análisis por bromatología, el resultado indicó que el cambio de color de determinados cuerpos de agua "es un fenómeno muy común en la naturaleza".

"Se trata de la eutrofización del agua. Este concepto hace referencia a la proliferación masiva de organismos debido a un aumento en la concentración de nutrientes en el agua. Para que nos entendamos fácilmente: en el agua se produce un aumento de los alimentos y por tanto, se produce un aumento de los organismos que condicionan las características del agua como el color, la turbulencia, etc", señaló.

Y agregó: "En los cuerpos de agua cerrados (lagos, piscinas, estanques…) es mucho más sencillo que ocurra este fenómeno, los principales nutrientes que influyen en la eutrofización de los lagos son los limitantes nitrógeno y fósforo. En cuerpos de agua dulce este último es determinante, mientras que en aguas saladas el nitrógeno suele ser el factor limitante. Un aumento de las concentraciones de estos nutrientes inicia el proceso de eutrofización y proliferación de productores primarios (en su mayoría microalgas y bacterias fotosintéticas como Cianobacterias o arqueobacterias como las Holobacterias)".

Además explicaron que en estos cuerpos de agua cerrados, "el equilibrio natural del ciclo de nutrientes se perturba con mucha facilidad, cuando un lago recibe nutrientes de forma excesiva, toda la estructura trófica puede cambiar rápidamente. El agua se sobrefertiliza y los organismos fotosintéticos proliferan provocando una explosión de algas y microorganismos".