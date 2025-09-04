“En cualquier país un gobierno que en menos de dos años saca a 12 millones de personas de la pobreza, baja la inflación de 25% por mes a 1,5%, que tiene la economía creciendo al 6% y las exportaciones al 5%, ganaría caminando cualquier elección”, dijo Federico Sturzenegger en redes sociales.

“Pero esto es Argentina y por eso necesitamos tu voto este domingo”, añadió el Ministro de Desregulación.

De esta forma, el funcionario de Javier Milei pidió el sufragio a los bonaerenses para los comicios del domingo venidero en Provincia. En las redes muchos usuarios cuestionaron su extraña arenga.

