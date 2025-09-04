Extraño pedido de Sturzenegger: En cualquier país ganaríamos caminando, pero esto es Argentina y necesitamos tu voto
El Ministro de Javier Milei describió supuestos logros de su gestión, y dijo que en cualquier país un gobierno con dichos resultados "ganaría caminando cualquier elección", pero luego destacó que "esto es Argentina", en una suerte de menosprecio por su nación.
“En cualquier país un gobierno que en menos de dos años saca a 12 millones de personas de la pobreza, baja la inflación de 25% por mes a 1,5%, que tiene la economía creciendo al 6% y las exportaciones al 5%, ganaría caminando cualquier elección”, dijo Federico Sturzenegger en redes sociales.
“Pero esto es Argentina y por eso necesitamos tu voto este domingo”, añadió el Ministro de Desregulación.
De esta forma, el funcionario de Javier Milei pidió el sufragio a los bonaerenses para los comicios del domingo venidero en Provincia. En las redes muchos usuarios cuestionaron su extraña arenga.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión