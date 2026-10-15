Un trabajador, de 36 años, murió en una cantera de La Plata luego de ingresar a limpiar un camión cisterna que acababa de descargar desechos de granjas avícolas.

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La Justicia se encuentra en plenas averiguaciones para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las causas del fallecimiento, aunque las primeras versiones apuntan a que habría inhalado gases de desechos tóxicos.

La víctima fue identificada como Fernando Nociti y era empleado de la empresa Transporte El Rey. El hombre ingresó al tanque del camión para limpiarlo luego de que terminara la descarga, en un hecho que tuvo lugar en el kilómetro 52 de la Ruta Provincial Nº 53.

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Al parecer, no esperó el tiempo correspondiente para que se ventilara, por lo que la principal hipótesis es que se asfixió al inhalar la concentración de gases que se encontraba en el interior del vehículo.

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Según fuentes policiales, los efectivos encontraron al hombre tendido boca arriba junto al vehículo utilizado para la descarga. En la cantera también fue hallado otro trabajador de la empresa de 44 años que se encontraba descompensado, pero consciente.

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El hombre relató a los investigadores que ambos habían realizado tareas de descarga de residuos provenientes de granjas avícolas y precisó que el contenido transportado en la cisterna era sangre.

Sin embargo, se vio afectado por las condiciones del ambiente y apenas pudo avisar a las autoridades lo ocurrido. Tras ser asistido por los servicios de emergencia, está fuera de peligro.

Los efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) preservaron el lugar y secuestraron el camión Mercedes-Benz 1938 junto con su acoplado cisterna. Además, intervinieron efectivos de Policía Científica y personal de la Morgue Policial, encargados de realizar las tareas necesarias para reconstruir lo sucedido en la cantera. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12.

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