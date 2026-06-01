En el marco de la celebración, la Ministra Alejandra Monteoliva valoró a la PSA “como una Fuerza que en estas dos décadas ha logrado consolidar una impronta propia, profesional y estratégica dentro del sistema de seguridad argentino”, mencionando “su articulación en un trabajo permanente de comando unificado con Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Servicio Penitenciario y por supuesto, la Dirección Nacional de Migraciones, que ahora forma parte del Ministerio de Seguridad Nacional”.

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Y añadió: "Son mucho más que terminales aéreas; son infraestructura crítica; frontera; espacios de circulación masiva; nodos logísticos; puntos de ingreso y egreso de personas, cargas, documentos y mercancías. Son ámbitos donde el Estado debe prevenir delitos, pero también enfrentar amenazas complejas como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el terrorismo, el fraude documental y nuevas modalidades delictivas asociadas al uso de la tecnología”.

Además afirmó que “hoy y bajo la presidencia del doctor (SIC) Javier Milei, la seguridad aeroportuaria es una política de Estado. Es una dimensión central y de la confianza internacional de Argentina en el mundo; porque un aeropuerto seguro es señal de un Estado seguro que garantiza que la actividad económica funcione, que el turismo crezca, que las familias viajen tranquilas y que el país se conecte con el mundo”.

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20 AÑOS DE PSA🇦🇷



En este vigésimo aniversario, quiero saludar y agradecer a todos los miembros de la Policía Seguridad Aeroportuaria que día a día protegen la seguridad de todos los argentinos.



Seguimos trabajando por una Argentina de Ley y Orden. pic.twitter.com/yiTnF9uICe — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 31, 2026

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