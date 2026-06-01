Ezeiza: Monteoliva celebró el 20° aniversario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
En el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” se llevó a cabo el festejo por los 20 años de la PSA, en una ceremonia encabezada por la Ministra de Seguridad de la Nación y el director de la fuerza Carlos Tonelli Banfi.
En el marco de la celebración, la Ministra Alejandra Monteoliva valoró a la PSA “como una Fuerza que en estas dos décadas ha logrado consolidar una impronta propia, profesional y estratégica dentro del sistema de seguridad argentino”, mencionando “su articulación en un trabajo permanente de comando unificado con Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Servicio Penitenciario y por supuesto, la Dirección Nacional de Migraciones, que ahora forma parte del Ministerio de Seguridad Nacional”.
Y añadió: "Son mucho más que terminales aéreas; son infraestructura crítica; frontera; espacios de circulación masiva; nodos logísticos; puntos de ingreso y egreso de personas, cargas, documentos y mercancías. Son ámbitos donde el Estado debe prevenir delitos, pero también enfrentar amenazas complejas como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el terrorismo, el fraude documental y nuevas modalidades delictivas asociadas al uso de la tecnología”.
Además afirmó que “hoy y bajo la presidencia del doctor (SIC) Javier Milei, la seguridad aeroportuaria es una política de Estado. Es una dimensión central y de la confianza internacional de Argentina en el mundo; porque un aeropuerto seguro es señal de un Estado seguro que garantiza que la actividad económica funcione, que el turismo crezca, que las familias viajen tranquilas y que el país se conecte con el mundo”.
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