Franco Colapinto no pudo cerrar el año como esperaba. El piloto argentino de Alpine tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Abu Dhabi y largará desde la 20ª posición este domingo en el circuito de Yas Marina, última fecha del calendario de Fórmula 1. Su compañero Pierre Gasly partirá 19°.

Este fin de semana, el pilarense había mostrado señales alentadoras: fue décimo en la FP1, a tres décimas de la punta. Pero luego volvió a aparecer la realidad del equipo. En la FP2 terminó 19°, aunque dos décimas más rápido que Gasly. Ya en la FP3, ambos quedaron en el fondo: Colapinto finalizó 19°, a menos de medio segundo de su compañero, que terminó 17°.

P19 and P20 in Quali 🇦🇪 pic.twitter.com/mOWX0SOPKC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 6, 2025

En clasificación, Alpine no logró revertir el panorama. Colapinto quedó nuevamente eliminado en la Q1 y se mostró frustrado por no poder encontrar rendimiento. "Una qualy mala, no tenía grip… no entiendo por qué no puedo extraer más en la qualy", se lamentó tras la sesión. También contó que le borraron dos tiempos por exceder los límites de pista en la primera curva: "Cambiamos cosas pero no dio mucho resultado", agregó.

La lucha por la pole quedó en manos de los candidatos al título. Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo y llega a la final del campeonato a tan solo 12 puntos del líder, Lando Norris, que largará segundo. Oscar Piastri partirá desde la segunda fila junto a George Russell.

"Estoy increíblemente feliz de estar primero, eso es todo lo que podemos hacer", dijo el neerlandés, decidido a pelear hasta la última vuelta. Norris, en cambio, vivió una jornada de decepción al no lograr la pole que buscaba para encarar la carrera decisiva con mayor tranquilidad.

El GP de Abu Dhabi se podrá seguir este domingo por Fox Sports, las apps de Disney+ y F1TV.