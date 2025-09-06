Franco Colapinto no pudo avanzar de etapa en la clasificación del Gran Premio de Italia y partirá desde el puesto 18 en la carrera de este domingo en Monza. El piloto argentino quedó por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que saldrá 19°.

En la última práctica (FP3), Colapinto había sorprendido al escalar del fondo al 14° lugar en un lote muy ajustado, donde los 20 autos quedaron encerrados en menos de un segundo. Sin embargo, en la clasificación no logró repetir esa actuación y se despidió en la Q1.

Los eliminados de la primera tanda fueron Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson.

El Gran Premio de Italia se correrá este domingo a las 10:00 (hora argentina) sobre 53 vueltas en el circuito de Monza, con un recorrido total de 306 kilómetros.

