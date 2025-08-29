Franco Colapinto, nacido en Pilar, volvió a brillar en la Fórmula 1 durante la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos 2025, donde quedó noveno con un tiempo de 1:10.957. El piloto de Alpine superó por más de un segundo a su compañero Pierre Gasly, quien terminó 19°, y demostró que su adaptación al exigente circuito neerlandés avanza a pasos firmes.

La segunda práctica estuvo marcada por dos banderas rojas provocadas por los choques de Lance Stroll y Alexander Albon, que interrumpieron la sesión y complicaron el rendimiento de varios pilotos. Sin embargo, Colapinto completó todas sus vueltas sin incidentes, aprovechando cada vuelta para adaptarse al trazado angosto de Zandvoort, conocido por sus condiciones cambiantes por el viento y la arena.

"No se, es que este auto es más raro" 🤣



Franco Post FP1 y FP2 en #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/6eIbUqewcG — Atención Colapinto (@atencionfc) August 29, 2025

En la primera práctica, Colapinto había quedado 18°, pero mostró consistencia y solidez frente a incidentes que afectaron a figuras como Kimi Antonelli (Mercedes), quien quedó atrapado en la grava, George Russell, que se fue de largo en la curva Tarzán, y Lewis Hamilton, que completó un trompo 360°. Incluso el local Max Verstappen terminó en la leca mientras practicaba la largada. Frente a este panorama complicado, Colapinto completó sus vueltas con normalidad, marcando una evolución clara de su desempeño.

Friday’s running done and dusted 🧹 pic.twitter.com/bA0ZYkULzG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 29, 2025

El piloto de Alpine utilizó neumáticos blandos para marcar su mejor tiempo y quedó como una de las revelaciones de la mañana, terminando 10 puestos por delante de Gasly, quien no utilizó el compuesto rojo. Tras haber logrado un impresionante tiempo, el pilarense fue consultado por ESPN y respondió con humor: "No sé, es que este auto es más raro".

La clasificación se realizará el sábado a las 10.00, mientras que la carrera del domingo definirá posiciones en un circuito que suele ofrecer sorpresas. Este GP neerlandés es el primero de los diez que le quedan al calendario 2025 de la F1, y Colapinto llega con buenas expectativas tras su destacada sesión.

