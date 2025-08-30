El piloto argentino Franco Colapinto cerró una complicada mañana en el Gran Premio de Países Bajos, donde terminó en el puesto 20 de la tercera práctica libre. El bonaerense, que ayer había sorprendido con un noveno lugar en la FP2, no logró repetir esa performance y quedó al fondo de la tabla junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que fue 19°.

La sesión estuvo dominada por Lando Norris, quien clavó el mejor tiempo del fin de semana y confirmó que McLaren sigue firme en Zandvoort. Colapinto, en cambio, no pudo bajar el 1m11s054, a casi dos segundos del líder, mostrando las dificultades que atraviesa el equipo francés.

⏱️El segundo intento para Franco Colapinto con neumáticos rojos, marcando 1;11;054 y ubicándose P20. pic.twitter.com/IH75Kuo6xl — Corazondef1 (@Corazondef1) August 30, 2025

El contraste con el viernes es evidente: en la segunda práctica, el joven de Pilar había sido el mejor de los debutantes y se ubicó diez posiciones por delante de Gasly. Este sábado, la realidad fue otra. Incluso hubo un momento de tensión en pista cuando el francés abortó una vuelta rápida al encontrarse con el argentino girando lento en los instantes finales de la tanda.

Con todo, la atención se traslada ahora a la clasificación, que se correrá a las 10.00 hora argentina (15.00 en Países Bajos). La tanda definirá las posiciones de largada para la carrera del domingo, que se disputará a 72 vueltas. La transmisión podrá seguirse en vivo por Disney+ y la app oficial de F1TV.

All practice complete ✔️ Now onto Qualifying 👉 pic.twitter.com/vWwzvxygcF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025

El presente de Colapinto está marcado por un contexto complejo en Alpine. El exasesor deportivo Flavio Briatore lanzó duras críticas sobre su desempeño y puso en duda la continuidad del bonaerense para 2026: “Quizás necesite dos años más para estar en la Fórmula 1”, señaló en rueda de prensa, declaraciones que reprodujeron medios especializados y que generaron ruido en el paddock.

La jornada de este sábado será clave para el piloto de Pilar. Tras un viernes alentador y una mañana difícil, Colapinto se juega en la clasificación la chance de mejorar su imagen en el circuito de Zandvoort, uno de los más exigentes del calendario de la Fórmula 1.