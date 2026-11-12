El intendente de Navarro, Facundo Diz, participó de la multitudinaria e histórica misa que el Papa León XIV encabezó en la ciudad de Luján, en el marco de su visita a la Argentina. Tras el encuentro, el jefe comunal destacó el impacto espiritual y social del mensaje papal, haciendo fuerte hincapié en la necesidad de unidad e inclusión en el país.

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En diálogo con LANOTICIA1.COM, Diz calificó la jornada como "un día histórico" y agradeció al Sumo Pontífice por mostrar "un camino de esperanza". "Es hermoso ver y sentir que la visita del Papa León XIV nos encontró como pueblo. Una unión que necesitábamos", expresó el mandatario municipal.

Facundo Diz

El intendente profundizó sobre el significado de la llegada del Papa al país en este contexto y subrayó que la ceremonia resultó "atrapante, movilizante y muy fuerte" tanto para quienes asistieron presencialmente como para quienes la siguieron por televisión o streaming.

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Para el jefe comunal de Navarro, el discurso de León XIV estuvo cargado de "empatía" y “mostró un profundo conocimiento de la realidad argentina”. En ese sentido, vinculó el mensaje religioso con la situación social que atraviesan distintos sectores de la población:

"Habló sobre el presente y también sobre el futuro, de cómo debemos empezar a trabajar para que nuestro país pueda estar mejor, se pueda levantar y empezar a crecer, pero con todos incluidos", señaló Diz.

En una mirada crítica sobre el escenario actual, el intendente advirtió sobre la exclusión que sienten diversos grupos sociales y valoró la postura integradora de la Iglesia: "Hoy pareciera que ser del interior del país, padecer alguna enfermedad, tener un rango etario especial, ser universitario, jubilado o trabajador te deja afuera de la realidad. Pero para la Iglesia, para el Papa y por el mensaje que quiso dar, esto es motivador, esperanzador y de mucha gratificación para quienes queremos lo mejor para nuestro país".

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Con estas definiciones, Diz se sumó a los dirigentes bonaerenses que resaltaron el paso de León XIV por la Basílica de Luján como un punto de inflexión y un llamado al encuentro nacional en tiempos complejos.