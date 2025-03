El radical no alineado con los libertarios Facundo Manes estaba sentado en una banca del Congreso escuchando el discurso de Javier Milei en la Apertura de Sesiones 2025. y cuando el mandatario nacional se refirió a la Corte Suprema, tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

Manes agarró la Constitución Nacional, giró y se la mostró desafiante a Caputo. Este gesto no pasó desapercibido por Milei que le respondió: “Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien (la Constitución)”, lanzó. “Te falta mucha teoría política”, apuntó el Presidente.

En otro momento, Milei interrumpió el discurso para cuestionar en repetidas ocasiones a Facundo Manes: "Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada, leela bien". pic.twitter.com/iV6jHLZZyz — Diario La Nueva. (@lanuevaweb) March 2, 2025

La cuestión no queda ahí dado que Manes decidio retrucar por Twitter:

“Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías.”

Luego de toda esa disputa verbal, Manes hizo una tremenda denuncia:

“Me pegó alguien de los que bajó con Santiago Caputo”, aseguró. El momento quedó registrado y se ve a al libertario Fran Fijap agredirlo:

[AHORA] Así fue el tenso cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes: el diputado radical denunció que el influencer libertario "Fan Fijap" le pegó dos trompadas. https://t.co/NII27ZWyNi pic.twitter.com/nHPWcVlhZF — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 2, 2025

Esto sucede en un contexto de cuestionamientos a Javier Milei por nombrar a García Mansilla (presente en el Congreso) y Ariel Lijo por decreto para ocupar dos lugares en la Corte Suprema.