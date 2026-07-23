El defensor de la Selección Argentina, Facundo Medina, regresó a Villa Caraza, en el partido de Lanús, luego del subcampeonato en el Mundial 2026 y fue recibido por una multitud de vecinos que se acercó para brindarle su apoyo tras la derrota en la final ante España.

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Desde el balcón de una vivienda del barrio, subido a una silla y acompañado por José Manuel "Flaco" López, el futbolista agradeció el cariño recibido durante el torneo, habló del dolor que dejó la final y aprovechó para desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta interna en el plantel.

"Les pido perdón por no saludar a todos. Me encantaría sacarme una foto, de verdad. A mí lo que más me gusta, y todos los años lo hice desde que me fui a vivir a Europa, es venir y compartir con mi familia. Yo creo que es lo más importante para mí", expresó ante los vecinos.

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Visiblemente emocionado, Medina también agradeció las muestras de afecto que recibió su familia durante la competencia.

🇦🇷🗣️ Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza junto al Flaco López y les habló a los vecinos que se acercaron a saludarlos y a brindarles cariño tras la final perdida. pic.twitter.com/HzqPJ5ICZT — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

"Les quiero agradecer por ir a la casa de mi abuela a alentar. La verdad que estoy un poco, mucho triste por haber perdido", reconoció, mientras los presentes respondían con aplausos y cánticos de aliento.

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Durante su discurso explicó además por qué varios integrantes del plantel argentino optaron por no regresar inmediatamente al país después de la final.

"Nosotros también sentimos, nos ponemos mal y tristes. Por eso algunos de los jugadores no vinieron acá. Está mal eso, porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida", sostuvo.

El defensor también fue tajante al referirse a las versiones que se difundieron tras la derrota frente a España.

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"No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Hay cosas más importantes en la vida, como ser buena gente", afirmó.

Días antes, Medina ya había compartido un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su tristeza por haber quedado tan cerca del título, aunque destacó el orgullo por el recorrido del equipo y agradeció el apoyo de los hinchas durante todo el Mundial.

La visita al barrio también tuvo un momento distendido. Medina participó de un partido de fútbol junto al "Flaco" López en un club de Villa Caraza. El defensor jugó con una camiseta de River, mientras que el delantero de Palmeiras vistió la de la Selección Argentina, en un encuentro informal junto a vecinos y amigos.

Al finalizar el partido, López también tomó la palabra y destacó el valor de regresar al lugar donde ambos crecieron.

"Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos", expresó.