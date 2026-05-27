En el operativo federal denominado “Fake Coins”, una investigación contra organizaciones vinculadas al cibercrimen, las estafas con criptomonedas y las falsas plataformas de inversión que dejó un saldo de 24 detenidos y millonarias incautaciones en activos virtuales.

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El procedimiento, que incluyó 90 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del país, fue coordinado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires junto con la Policía Federal Argentina y organismos de seguridad provinciales.

Según informaron oficialmente, la maniobra delictiva habría generado un perjuicio económico cercano a los 3.000 millones de pesos mediante distintas modalidades de fraude digital relacionadas con supuestas inversiones financieras y operaciones con criptoactivos.

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A partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, la investigación permitió detectar que las organizaciones utilizaban páginas web, aplicaciones móviles y perfiles falsos que simulaban pertenecer a empresas reconocidas o entidades financieras legítimas. Además, recurrían a imágenes de celebridades y supuestos expertos financieros para captar víctimas y convencerlas de realizar transferencias de dinero.

De acuerdo con el comunicado oficial, también se descubrió una modalidad que incluía el presunto hackeo de cuentas de WhatsApp, desde donde los delincuentes se hacían pasar por conocidos de las víctimas para ofrecer falsas operaciones de compra de dólares o inversiones seguras con alta rentabilidad.

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Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas, se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva.

Las tareas investigativas fueron llevadas a cabo por agentes fiscales e investigadores referentes de 10 Departamentos Judiciales de la provincia Buenos Aires (Azul, Bahía Blanca, Junín, Lomas de Zamora, Mercedes, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín y San Nicolás). Las mismas revelaron además la utilización de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente destinados a habilitar líneas telefónicas utilizadas en la operatoria fraudulenta.

Como resultado del megaoperativo, las autoridades secuestraron cerca de 60 millones de pesos, además de más de 8 millones de USDT, equivalentes a más de ocho millones de dólares en criptoactivos. También fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, CPU y tablets utilizadas presuntamente para ejecutar las maniobras ilegales.

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Las autoridades recordaron a la población la importancia de desconfiar de propuestas de inversión que prometan ganancias rápidas, seguras o extraordinarias, especialmente cuando provienen de plataformas no verificadas o supuestos asesores financieros no registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los investigadores identificaron al menos tres modalidades de operatoria. En la primera, se inducía a descargar una aplicación disponible en Google Play Store, mediante la cual las víctimas creían que se trataba de una plataforma legítima de inversiones con supuestas ganancias reales. No obstante, los investigadores advirtieron que el hecho de que una aplicación se encuentre publicada en la tienda oficial de Google no garantiza su autenticidad ni la veracidad de las operaciones financieras que promete.

La segunda línea era mediante hackeos de WhatsApp, donde los criminales contactaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos; tras obtener sus números telefónicos mediante un presunto hackeo, les ofrecían operaciones de compra de dólares. En dos de los casos analizados, las víctimas transfirieron sumas millonarias que luego fueron derivadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales, desde donde parte del dinero fue utilizado para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance. Posteriormente, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay. La pesquisa permitió identificar domicilios vinculados a los titulares de las cuentas utilizadas en Mendoza y González Catán, mientras que intervenciones telefónicas sobre el IMEI empleado para contactar a las víctimas revelaron la recepción de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente utilizados para habilitar nuevas líneas telefónicas destinadas a la operatoria fraudulenta. En particular en esta investigación correspondiente al Departamento Judicial Azul, se procedió al secuestro de 4025 USDT de cuentas radicadas en el extranjero.

La tercera era a través de aplicaciones falsas e infracción a la propiedad intelectual. En ese sentido, en el Departamento Judicial de San Isidro, se pudo avanzar en la investigación de una organización criminal de origen chino que derivó en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos. Según la pesquisa, la banda se dedicaba a la creación, desarrollo y distribución de plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que, además, funcionaban como programas “infostealer”, diseñados para sustraer ilegalmente información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre las operaciones con criptomonedas, los investigadores lograron identificar e incautar flujos de dinero vinculados a las maniobras ilícitas.