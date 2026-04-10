El concejal era un histórico dirigente político peronista del distrito de Merlo, quien integraba el bloque Unión, Renovación y Fe junto a Paola Toledo.

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Su deceso se produjo este viernes a raíz de un infarto mientras descansaba en su casa. Tenía 72 años.

El miércoles había estado en el Concejo deliberante intercambiando ideas con sus pares en el debate de proyectos a tratar en los próximos días, informó Primer Plano. Los mensajes de luto por parte de militantes y agrupaciones ligadas al peronismo fueron compartidas en redes sociales.

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Lorenzo había sido primer candidato a concejal en 2023 por La Libertad Avanza. Sin embargo, poco tiempo después de asumir se alejó de la estructura libertaria visiblemente molesto con la falta de participación en la agenda partidaria.

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