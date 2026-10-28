Horacio Alonso, dirigente peronista de Tres de Febrero, con una extensa trayectoria política como presidente del Concejo Deliberante y Diputado Nacional, falleció hoy a los 73 años.

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Nació el 12 de marzo de 1953, en la ciudad de San Juan. En 2013, integró el espacio de Sergio Massa ocupando el 17º puesto en la lista como candidato a Diputado Nacional por el Frente Renovador. En 2014 logra acceder a esa banca, tras la renuncia de Sandro Guzmán, quién retornó a la intendencia de Escobar.

Durante la etapa final de la Dictadura, junto a Saúl Ubaldini, por entonces titular de la CGT Brasil y cientos de dirigentes gremiales, marcharon hacia la Plaza de Mayo con la consigna “Paz, Pan y Trabajo”. Integró la comisión Nacional de los 25 -para enfrentar al gobierno de facto siendo miembro del sindicato de Judiciales- y ocupaba el rol de Secretario de Prensa en la central obrera.

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En febrero 2020 asumió como interventor de OSDEPYM (Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas), donde hoy seguía conformando su mesa directiva. Condujo la Mesa Peronista Tres de Febrero (MP3F) y para las elecciones 2023 apoyó al precandidato a intendente de Unión por la Patria, Juan Debandi.

Así como lo hicieron sindicatos y referentes del peronismo de 3 de Febrero, el senador provincial Diego Valenzuela expresó sus condolencias por el deceso de Alonso.

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Despedimos a Horacio Alonso, quien fuera presidente del Concejo Deliberante de Tres de Febrero y diputado nacional. Un abrazo fuerte a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que descanse en paz. — Diego Valenzuela (@dievalen) October 28, 2026

Desde la UOM Seccional Tres de Febrero lamentaron el fallecimiento de un “gran luchador por los derechos de los trabajadores”, señalaron. El Sindicato de Municipales de 3 de Febrero también expresaron su “enorme pesar” por la partida del “dirigente político de reconocida referencia social en el distrito.”

Asimismo desde la CTA Autónoma del distrito también lo despidieron con estas palabras “​Horacio fue un militante comprometido que dedicó su vida a las causas populares, a la defensa de los derechos de los trabajadores y al desarrollo de nuestro municipio. Su invalorable aporte y su incansable militancia dejan una huella imborrable en el movimiento obrero y en la política de Tres de Febrero”.

