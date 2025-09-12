Falleció Jaime Perelsztein, histórico periodista platense y referente radial de Arrecifes a los 88 años
Su voz acompañó a generaciones en Arrecifes y La Plata. Condujo durante décadas el programa "Sinceramente". Familiares y colegas despidieron a un periodista con amplia trayectoria.
La provincia de Buenos Aires sigue llorando la partida de Jaime Perelsztein, periodista platense y referente radial de Arrecifes, fallecido el pasado viernes 5 de septiembre en La Plata a los 88 años. Durante décadas, su programa “Sinceramente” se convirtió en un clásico de la radio local, donde trabajó con energía y dedicación hasta sus últimos años.
Su compañera de vida, Beatríz Pomes, fue quien había confirmado el deceso: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Jaime Perelsztein, de ocupación periodista, ocurrido el día 5 de septiembre".
Los restos de Perelsztein ya descansan en La Plata. Familiares, colegas y oyentes de Arrecifes y la región platense lo recuerdan por su voz inconfundible y su estilo cercano, que acercó noticias y opiniones a la comunidad durante décadas. Su labor consolidó su lugar como un referente del periodismo bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión