La provincia de Buenos Aires sigue llorando la partida de Jaime Perelsztein, periodista platense y referente radial de Arrecifes, fallecido el pasado viernes 5 de septiembre en La Plata a los 88 años. Durante décadas, su programa “Sinceramente” se convirtió en un clásico de la radio local, donde trabajó con energía y dedicación hasta sus últimos años.

Su compañera de vida, Beatríz Pomes, fue quien había confirmado el deceso: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Jaime Perelsztein, de ocupación periodista, ocurrido el día 5 de septiembre".

Los restos de Perelsztein ya descansan en La Plata. Familiares, colegas y oyentes de Arrecifes y la región platense lo recuerdan por su voz inconfundible y su estilo cercano, que acercó noticias y opiniones a la comunidad durante décadas. Su labor consolidó su lugar como un referente del periodismo bonaerense.

