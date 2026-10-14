Juan Patricio Mussi

Nació el 4 de octubre de 1977 y se define a sí mismo como berazateguense, abogado, funcionario municipal, hincha de San Lorenzo y peronista.

Trabajó al lado de su padre Juan José Mussi desde que tenía 18 años, desempeñándose antes de llegar a la jefatura comunal como Secretario de Gobierno en la Municipalidad de Berazategui.

En las elecciones de 2007 se presenta ocupando el primer cargo de los concejales oficialistas aunque luego pidió licencia para ocupar el puesto de Jefe de Gabinete.

En diciembre de 2010, el Intendente Juan José Mussi fue convocado por el Gobierno Nacional para ocupar el cargo de Secretario de Medio Ambiente, lo que provocó su automática asunción a la Intendencia en forma interina hasta diciembre de 2011.

En octubre de ese año, Patricio fue electo por los vecinos para ocupar la intendencia hasta 2015, con el 67.53% de los votos.

En octubre de 2015 renovó su mandato como Jefe Comunal por el Frente Para la Victoria con el 55,06 por ciento de los sufragios.

En 2019 no se presentó como candidato y su padre fue electo intendente por el Frente de Todos.