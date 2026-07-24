El fútbol de Trenque Lauquen atraviesa horas de tristeza por el fallecimiento de Raúl Orellana, reconocido periodista deportivo, ex entrenador y ex presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, según publicó el medio regional Oesteba .

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La entidad emitió un comunicado para despedirlo y expresar sus condolencias a familiares y amigos. “Con profundo dolor les comunico el fallecimiento de Raúl Orellana (DT, periodista y ex presidente de la Liga). Saludamos a la familia y amigos. Triste pérdida. Gracias por todo maestro y elevamos una oración en su memoria”, señalaron desde la institución.

Orellana tenía una extensa trayectoria vinculada al deporte de la región. Además de su paso por la conducción de la Liga y los bancos de suplentes, era una voz reconocida del fútbol local a través de su trabajo como periodista deportivo en FM Concepto de Trenque Lauquen.

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Su partida generó numerosas muestras de afecto entre clubes, dirigentes, colegas y vecinos que destacaron su compromiso y aporte al crecimiento del fútbol de la zona. Desde distintos sectores del deporte trenquelauquense acompañaron a la familia en este momento de dolor y despidieron a quien fue una figura querida dentro de la comunidad.

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