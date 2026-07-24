Personal del Destacamento Vial Pinamar–Madariaga llevó adelante una investigación que permitió esclarecer la falsa denuncia por el supuesto robo de una ambulancia ocurrido días atrás sobre la Ruta Provincial N° 56, a la altura del kilómetro 45, mientras trasladaba un paciente rumbo a La Plata.

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La causa se inició luego de que el propietario de una empresa de emergencias médicas de Pinamar denunciara que una ambulancia Fiat Ducato de su firma había sido sustraída tras quedar detenida por un desperfecto mecánico en la mencionada arteria provincial. Ello obligó a completar el viaje en otra unidad de apoyo, una Mercedes-Benz.

No obstante, las tareas investigativas, el relevamiento de cámaras de seguridad y otras diligencias permitieron establecer que el hecho denunciado no se habría producido de la manera informada

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Entre otros elementos, los registros fílmicos no lograron corroborar el recorrido descripto por los denunciantes, lo que llevó a la Fiscalía a profundizar la investigación.

Con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Dolores se ordenaron allanamientos en Santa Clara del Mar y Pinamar.

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En una vivienda de Santa Clara del Mar detuvieron al propio denunciante y le secuestraron tres celulares y material sanitario. En Pinamar, cayó el conductor de la ambulancia de apoyo: otros tres teléfonos, más equipamiento médico y la Mercedes-Benz que supuestamente había hecho el traslado de emergencia terminaron incautados.

Como resultado, fueron aprehendidos dos hombres: el propietario de la empresa denunciante (Maio Diego) y el conductor que lo acompañaba (Tamame Angel).

La Unidad Funcional de Instrucción interviniente avaló el procedimiento y dispuso que ambos fueran notificados de la formación de la causa por los delitos de hurto agravado de vehículo por ser abandonado en la vía pública, estafa, falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento.