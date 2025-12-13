Falsificaba carnets de River Plate y los ofrecía a través de redes sociales
Fue allanada en zona oeste del Gran Buenos Aires. La mujer quedó imputada por falsificación de documento privado.
En una causa que investiga la Fiscalía Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence, se realizó un allanamiento al domicilio de una mujer que ofrecía carnets de River truchos a través de una página de Facebook.
El caso surgió a partir de una denuncia por tareas de ciberpatrullaje y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) logró constatar la denuncia e identificar a la usuaria y su domicilio.
Según la investigación, que contó con el apoyo de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, esos carnets servían para pasar los primeros controles – los que piden contrastar DNI con carnets - durante los partidos en el estadio de River.
En el allanamiento al domicilio ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires se secuestraron carnets en blanco y otras impresiones con el logo de River, además de impresoras y otros dispositivos electrónicos. La mujer quedó imputada por falsificación de documento privado.
