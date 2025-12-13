En una causa que investiga la Fiscalía Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence, se realizó un allanamiento al domicilio de una mujer que ofrecía carnets de River truchos a través de una página de Facebook.

Ads

El caso surgió a partir de una denuncia por tareas de ciberpatrullaje y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) logró constatar la denuncia e identificar a la usuaria y su domicilio.

Según la investigación, que contó con el apoyo de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, esos carnets servían para pasar los primeros controles – los que piden contrastar DNI con carnets - durante los partidos en el estadio de River.

Ads

En el allanamiento al domicilio ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires se secuestraron carnets en blanco y otras impresiones con el logo de River, además de impresoras y otros dispositivos electrónicos. La mujer quedó imputada por falsificación de documento privado.

Ads