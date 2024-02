La falta de actualización del presupuesto 2023 para las Universidades comienza a tener su impacto concreto. La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) comunicó que los estudiantes pueden cursar 3 materias como máximo.

“Como es de público conocimiento, el gobierno nacional tomó la decisión de recortar el presupuesto destinado a la educación y las partidas que estaban previstas para al funcionamiento de las Universidades Nacionales”, expresaron en un comunicado.

En ese sentido, afirmaron que “el sostenimiento del sistema universitario depende pura y exclusivamente del gobierno nacional. Prorrogar el presupuesto 2023 de las universidades sin tener en cuenta la inflación que todas y todos vivimos, obliga a replantear el funcionamiento de nuestra universidad”.

Las Universidades Nacionales reclaman la actualización del presupuesto dado que no se actualizó y se mantuvo el de enero del 2023. Según la UNAHUR “no sólo no permite garantizar las funciones en docencia, investigación y extensión, sino que también impacta en el salario de nuestros docentes y no docentes y en los programas de becas para los estudiantes”.

“La restricción presupuestaria obliga a pasar el inicio de la preinscripción a materias del 27 al 29 de febrero para poder reacomodar la oferta de comisiones y que cada estudiante pueda preinscribirse en esta instancia en un máximo de 3 materias”.

En otro punto de la Provincia, la Universidad Nacional de Mar del Plata también comunicó dificultades para su funcionamiento si no se actualiza el presupuesto. En ese sentido, el rector Alfredo Lazzaretti, detalló:

“De cada 100 pesos que ingresan a la Universidad, entre 90 y 92 se van a salarios y entre 8 y 10 quedan para cubrir todo el resto de los gastos”.