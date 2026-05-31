Familiares de niños con pubertad precoz solicitan al Gobierno que reglamente la ley por la falta de atención
Se trata de la ley 27.732 promulgada en octubre de 2023 y tenía 90 días para reglamentar la norma. "Las familias no damos abasto y las prestadoras niegan la cobertura buscando vacíos legales en la única norma (escueta) que tenemos", señalan.
Desde la red de familiares de niños con pubertad precoz, caracterizada por la aparición de caracteres sexuales antes de los 8 años en niñas y los 9 en niños, reclaman el decreto reglamentario de la Ley 27.732. En Argentina, está catalogada como una enfermedad poco frecuente (EPOF).
En un comunicado dirigido a legisladores nacionales, solicitaron que los contacte con el ministro de Salud, Mario Lugones a los fines de solicitarle que dicte el decreto reglamentario.
“Es urgente la reglamentación de la misma dado la cantidad de casos de esta enfermedad y las caprichosas desatenciones que las prestadoras sindicales y privadas, entre otras realizan con nuestros hijos que padecen esta enfermedad endocrinológica. Luchamos dos años y medio para lograr nuestra ley y la logramos en septiembre de 2023 (además de nuestro PMO en el 2021)”, señalan.
Y agregan: “Nos queda el último paso la reglamentación, y el tiempo no sobra, en febrero 2024, venció el plazo legal que indica la misma ley 27.732 para su narración. Los niños que ingresan a nuestra red de familiares, son cada vez más pequeños. Las familias no damos abasto y las prestadoras niegan la cobertura buscando vacíos legales en la única norma (escueta) que tenemos - Los estados provinciales no siempre entregan la medicación (hace años que deben dinero). Necesitamos nos ayuden y contacten así los ponemos al tanto y nos acerquen el Poder Ejecutivo”.
Por último indicaron que la solicitud también abarca a toda la comisión de salud y que han enviado una carta al Presidente Javier Milei sin recibir respuesta.
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