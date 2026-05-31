Desde la red de familiares de niños con pubertad precoz, caracterizada por la aparición de caracteres sexuales antes de los 8 años en niñas y los 9 en niños, reclaman el decreto reglamentario de la Ley 27.732. En Argentina, está catalogada como una enfermedad poco frecuente (EPOF).

Ads

En un comunicado dirigido a legisladores nacionales, solicitaron que los contacte con el ministro de Salud, Mario Lugones a los fines de solicitarle que dicte el decreto reglamentario.

“Es urgente la reglamentación de la misma dado la cantidad de casos de esta enfermedad y las caprichosas desatenciones que las prestadoras sindicales y privadas, entre otras realizan con nuestros hijos que padecen esta enfermedad endocrinológica. Luchamos dos años y medio para lograr nuestra ley y la logramos en septiembre de 2023 (además de nuestro PMO en el 2021)”, señalan.

Ads

Y agregan: “Nos queda el último paso la reglamentación, y el tiempo no sobra, en febrero 2024, venció el plazo legal que indica la misma ley 27.732 para su narración. Los niños que ingresan a nuestra red de familiares, son cada vez más pequeños. Las familias no damos abasto y las prestadoras niegan la cobertura buscando vacíos legales en la única norma (escueta) que tenemos - Los estados provinciales no siempre entregan la medicación (hace años que deben dinero). Necesitamos nos ayuden y contacten así los ponemos al tanto y nos acerquen el Poder Ejecutivo”.

Por último indicaron que la solicitud también abarca a toda la comisión de salud y que han enviado una carta al Presidente Javier Milei sin recibir respuesta.

Ads