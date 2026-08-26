La Cámara de Diputados bonaerense abrió el debate sobre el impacto del endeudamiento familiar y las dificultades que atraviesan miles de hogares para afrontar créditos y otras obligaciones. En ese marco, la diputada provincial de Unión por la Patria, Sofía Vannelli, presentó un proyecto para modificar la Ley de Consumidores y establecer nuevas herramientas de protección para las personas sobreendeudadas.

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En diálogo con Radio Provincia, la legisladora explicó que la iniciativa contempla una primera instancia administrativa para quienes sufren persecución extrajudicial, como llamados fuera de horario, reclamos insistentes o situaciones de hostigamiento en el ámbito laboral.

El proyecto también prevé una instancia judicial que permitiría solicitar el cese de esas prácticas y avanzar en la regularización de las deudas frente a los acreedores. Vannelli advirtió sobre la gravedad de algunas situaciones y señaló que han registrado casos de personas “agobiadas por esta realidad” que incluso “han perdido la vida”.

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Llegar a fin de mes se convirtió en una odisea que no se explica por decisiones individuales, sino por un modelo donde los salarios no acompañan la realidad de los hogares.



Frente a la inacción del Gobierno, distintos espacios políticos se ponen de acuerdo para unificar… https://t.co/IQo1GoANOa — Sofi Vannelli (@SofiaVannelli) August 24, 2026

Según sostuvo la diputada, la mora representa el 76% de los casos y muchas familias terminan comprometiendo ingresos futuros para poder cubrir sus obligaciones. A esto se suman, afirmó, tasas que consideró usurarias y el accionar de estudios jurídicos que comienzan a reclamar y hostigar a los deudores.

“Lo que buscamos es ordenar esos pasivos, pero con reglas claras”, resumió Vannelli.

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En ese sentido, planteó que los consumidores deberían conocer con precisión las condiciones de cada crédito. “Queremos que los costos financieros queden recontra claros, que sea un consentimiento informado, que el capital y los intereses estén detallados”, explicó.

La iniciativa también propone contemplar el mínimo vital necesario para que una familia pueda sostenerse y evaluar cuánto afecta el crédito a sus ingresos y a sus condiciones de vida.

Vannelli cuestionó además las condiciones de contratación a través de plataformas digitales y billeteras virtuales. Según sostuvo, muchas veces “los medios digitales esconden la letra chica”, lo que puede terminar generando un fuerte crecimiento de las obligaciones financieras.

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La legisladora vinculó esta situación con el escenario nacional y cuestionó las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que la eliminación de determinados límites y la menor intervención estatal favorecieron la expansión de este tipo de herramientas financieras.

Por último, Vannelli descartó que el proyecto vaya a ser tratado en la sesión de este jueves. Consideró que, por la profundidad del tema, deberá pasar por las comisiones correspondientes y buscar consensos antes de llegar al recinto.