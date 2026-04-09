La histórica empresa John Foos, fundada en la década de 1980 y referente de la moda adolescente, anunció el cierre definitivo de su planta de producción en Beccar, partido de San Isidro.

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La compañía informó que antes de finalizar el mes de abril cesará por completo la fabricación nacional para enfocarse exclusivamente en la importación de productos terminados provenientes de países asiáticos.

De una plantilla que alcanzaba casi los 400 trabajadores en 2023, la empresa llega a este cierre con apenas 50 empleados a inicios de 2026, la mayoría de los cuales serán desvinculados.

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A través de un comunicado, John Foos justificó la medida como parte de un proceso de "reestructuración interna" orientado a garantizar la sustentabilidad del negocio y proyectar la marca hacia el futuro.

Tras el cese de la producción, la firma, que operaría bajo la razón social Flingday S.A., solo conservaría una estructura mínima destinada a tareas administrativas y de comercialización.

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Según datos del Indec revelaron que la fabricación de textiles, cuero y calzado registró una caída interanual del 34,1% en enero. Actualmente, el empleo en el sector se encuentra casi un 49% por debajo de su pico histórico registrado en 2011, consolidando una tendencia negativa que ya afecta a otras grandes firmas del rubro.

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