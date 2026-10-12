Un operario de la Cooperativa Eléctrica recibió una descarga eléctrica mientras estaba realizando una tarea en la línea y falleció este lunes por la mañana.

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El hecho ocurrió en el camino de acceso a la localidad de Del Valle y produjo una inmediata movilización de personas hacia el lugar, destacándose la presencia de autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa, efectivos policiales y de salud.

La persona fallecida fue identificada como Fernando Dadante, quien se encontraba a bordo de la barquilla realizando una reparación sobre el cableado cuando fue alcanzado por la letal descarga, según publicó La Mañana.

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Se desconocen las causas que originaron el fatal desenlace, que son motivo de investigación a manos de funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mercedes.

Además, se informó que este martes 13 de octubre, la Cooperativa Eléctrica de Bolívar permanecerá cerrada por duelo.

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