El conflicto en la planta de FATE en San Fernando ya lleva 50 días sin resolución y suma un nuevo capítulo clave: este viernes vence el plazo fijado por la Justicia para que la empresa comience a pagar los salarios adeudados. Sin embargo, la firma ya adelantó que no acatará la orden y que avanzará con una apelación.

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La decisión judicial fue tomada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó a la empresa —propiedad de Javier Madanes Quintanilla— abonar los sueldos hasta el 1 de julio, incluyendo los montos pendientes desde el cierre de la planta y el despido masivo ocurrido el 18 de febrero. El fallo se apoya en un acuerdo firmado en mayo de 2025 con el gremio SUTNA, que garantizaba estabilidad laboral hasta mitad de este año.

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Desde el sindicato advirtieron que, si la empresa no cumple, podría enfrentar embargos, ya que la apelación no frena la ejecución de la sentencia sobre los créditos salariales. Mientras tanto, los trabajadores continúan dentro del predio, sosteniendo la permanencia con ayuda solidaria.

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En paralelo, la provincia de Buenos Aires volvió a convocar a una audiencia para este viernes al mediodía, en el marco de la conciliación impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa. El conflicto había pasado a la órbita provincial luego de que el Gobierno nacional se retirara de la negociación.

En el plano político, crece la presión para que el gobernador Axel Kicillof avance con una intervención estatal. En las próximas horas ingresará al Senado bonaerense un proyecto para que la Provincia tome de forma temporaria la planta. La iniciativa cuenta con el respaldo de sindicatos como Camioneros, Aceiteros, ATE y la CTA, aunque desde el entorno del mandatario toman distancia: “No es nuestro proyecto”, aseguran.

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Sobre la cantidad de trabajadores afectados, hay diferencias. Desde el Gobierno bonaerense señalan que quedan poco más de 250 empleados sin resolver su situación, mientras que la empresa habla de unos 240. El gremio rechaza ambos números y sostiene que no contemplan a todo el personal vinculado a la actividad.

El conflicto también tendrá su correlato en la calle: el próximo martes, los trabajadores marcharán a Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo y sumar respaldo sindical. Ya cuentan con el apoyo de la CTA y buscan que la CGT se sume a la convocatoria.

FATE había anunciado el cierre a mediados de febrero, argumentando caída de ventas y efectos de la apertura comercial. El caso quedó en el centro del debate económico: mientras desde el Gobierno nacional cuestionaron la decisión empresaria, sectores industriales alertan por el impacto de la crisis en la actividad. Según datos recientes, en los últimos dos años se perdieron más de 21 mil empresas en el país, con fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires.