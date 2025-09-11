Eduardo Feinmann protagonizó un papelón en vivo en su programa de A24, cuando difundió como real una fake news sobre un supuesto encuentro entre Katy Perry y Cristina Kirchner. En pantalla apareció una imagen editada que mostraba a la artista internacional visitando a la exmandataria en su vivienda de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. “¿Esa cárcel es una joda?”, exclamó el conductor, convencido de la veracidad de la foto.

Katy Perry visitó a CFK en San José 1111 y se pronunció contra la proscripción ✌🏻🇦🇷 pic.twitter.com/kMB1WcOFTq — Cristina Capitana (@capitana_cfk) September 10, 2025

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y generó duras críticas al periodista y a la producción del canal. Incluso, el zócalo de A24 llegó a afirmar: “Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria”. Nadie en el piso advirtió que la imagen era un simple montaje compartido en X (ex Twitter) por la cuenta @capitana_CFK, que la había publicado a modo de broma.

El trasfondo de la confusión está ligado a la reciente visita de Katy Perry a la Argentina. Durante uno de sus shows, la artista sorprendió a sus fans al mostrar un retrato de Evita Perón y entonar “Don’t Cry for Me Argentina”, en un gesto que fue leído políticamente tras la derrota de Javier Milei y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Esa secuencia motivó la creación del meme que terminó descolocando a Feinmann.

En el estudio, algunos colegas del conductor reforzaron la falsa noticia. Uno sostuvo que “en una unidad penitenciaria esto no pasa, pero en una domiciliaria sin control pueden darse estas cosas”, mientras que otro llegó a decir que la cantante “se expresó contra la proscripción”. Todo en base a una imagen inventada. El error expuso la falta de chequeo y despertó fuertes críticas en redes sociales.

