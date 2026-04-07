El cruce entre Eduardo Feinmann y Nati Jota sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el periodista volviera a apuntar contra la conductora de Olga y sacara a la luz antiguos tuits con contenido discriminatorio.

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La polémica se da en el marco de la entrevista que Nati Jota le realizó a la abogada Agostina Páez, quien estuvo detenida en Brasil por un caso de injuria racial y, tras regresar al país, inició un raid mediático.

Esta mañana, Feinmann publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó directamente a la influencer: “¿Es la misma @natijota? Es racista y discriminadora”, escribió, junto a capturas de viejos posteos de la conductora.

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En esas publicaciones —que datan de hace más de una década— se pueden leer frases con contenido abiertamente racista y ofensivo. Entre ellas, comentarios como “Chicos es negro, no hay que tomarlo en serio”, chistes discriminatorios y expresiones que hoy generan fuerte rechazo en redes sociales.

El periodista ya había criticado con dureza la entrevista en Olga, donde calificó de “vergüenza” la presencia de Páez y cuestionó que se le diera espacio en los medios. Con este nuevo posteo, buscó marcar lo que considera una contradicción en la postura de la conductora.

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La defensa de Nati Jota

Tras las primeras críticas, Nati Jota había salido a responderle a Feinmann en televisión y también desde su propio programa. Allí defendió la decisión de entrevistar a Páez y negó haberla tratado como una celebridad.

“Que la entrevistemos no significa que la estemos avalando”, explicó, y sostuvo que el objetivo fue abordar el tema del racismo, algo que —según remarcó— “no se habla muy seguido en Argentina”.

Además, planteó una reflexión que generó repercusión: “Hay como una idea de que el argentino no es racista, y eso no es tan así”.

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En ese contexto, también le respondió al periodista con ironía: “Espero que a Eduardo le haya gustado la nota y, si no, no va a ser la primera vez… así que un beso”.

Nati Jota habló en #PuroShow sobre la entrevista a la abogada Agostina Páez en Olga.@puroshowok pic.twitter.com/jvDhvrZfSd — eltrece (@eltreceoficial) April 6, 2026

Nueva polémica en redes

La reaparición de los tuits antiguos volvió a encender el debate en redes sociales, donde usuarios discutieron tanto el contenido de esos mensajes como la postura actual de la conductora.

Mientras algunos cuestionaron la contradicción, otros señalaron que se trata de publicaciones viejas y que el foco debería estar puesto en el debate de fondo sobre el racismo.

Lo cierto es que el cruce entre Feinmann y Nati Jota sigue escalando y suma un nuevo frente a una discusión que ya excede la entrevista a Páez y pone en el centro un tema sensible: cómo se aborda el racismo en los medios y en la sociedad argentina.