La joven de 27 años, identificada como Daniela Natalia Armoa, asesinada el último viernes en Luján, recibió 35 heridas de arma blanca de las cuales 10 fueron heridas cortopunzantes penetrantes., según reveló la autopsia.

Ads

El hecho ocurrió en una propiedad tipo conventillo del Barrio Lanusse, con varias habitaciones y departamentos conectados por un pasillo. Daniela residía en ese lugar desde hacía aproximadamente tres años junto a sus hijos, dos varones de 8 y 4 años y una niña de 10. El principal sospechoso es, César Quiroz, quien fue detenido tras el hecho caratulado como femicidio.

La víctima era oriunda de Eldorado, Misiones. Según los testimonios recogidos en el lugar, la víctima mantenía una relación conflictiva con Quiroz, quien trabaja como carnicero. Los vecinos aseguraron que las discusiones entre ambos eran frecuentes.

Ads

Quiroz habría llegado al inmueble acompañado por su madre Luego de una discusión con Daniela, habría tomado una cuchilla de carnicero y comenzado a atacarla reiteradamente. Los niños intentaron intervenir para frenar la agresión.

Tras el ataque, Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. A pesar de la atención médica recibida, la víctima falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Ads

El agresor habría escapado de la escena caminando, con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en su vestimenta. Finalmente, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján lo localizaron y detuvieron en la casa de su madre. El Servicio Local de Niñez contuvo y protege a los tres menores.

Tras lo sucedido, en las calles de Luján hubo una movilización impulsada por agrupaciones, por las calles de la ciudad para luego trasladarse a la Comisaría y a la Fiscalía. Luego, al grito de "Justicia por Daniela", retornaron a la Plaza Colón. Además, familiares y allegados de la joven misionera compartieron mensajes en redes sociales exigiendo justicia y que el crimen no quede impune.

La fiscal Daiana Silvetti quedó a cargo del expediente y dispuso un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Si bien no se halló el arma homicida, se secuestraron dos teléfonos celulares y material biológico para peritajes genéticos.

Ads