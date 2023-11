La madre de Clara Romero Candia, asesinada presuntamente por su ex pareja, habló del sospechoso y aseguró que era “un celoso enfermizo”. El hombre está siendo buscado por la justicia.

"Del caso sé poco y nada. No tengo mucha comunicación con mi otra hija, porque ella va y viene con los trámites y hasta ayer me estaba diciendo que todavía no la agarraron al tipo, que sigue prófugo", declaró Isidora Candia a la radio LU2.

"Ella estaba con este hombre hace tres o cuatro años. Nunca la maltrató, pero era un celoso enfermizo. El tiempo que yo estuve allá nunca vi un maltrato. Mi hija me contaba que él no la dejaba ir a ningún lado sola, era muy celoso", sostuvo Isidora quien vive en Paraguay.

Sin embargo, contó una situación que llamó la atención:

"Yo lo conocía porque hace un año, en octubre, mi hija se tuvo que operar de un tumor en la columna y tuve que ir para allá", explicó. "Cuando estábamos en el hospital, un camillero quiso alzar a mi hija y él se puso rabioso y lo empujó; eso fue antes de que ella entre a cirugía".

Los investigadores siguen tres pistas para dar con el sospechoso que tiene domicilio en el conurbano bonaerense. Hasta el momento sigue prófugo.