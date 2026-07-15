Gabriel Katopodis encabezó una nueva reunión Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), un espacio creado e integrado por las áreas, empresas y organismos con el objetivo de reforzar los canales de comunicación y articulación ante eventuales situaciones de emergencia qué se puedan afectar a la infraestructura y los servicios públicos de la provincia.

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El Comité viene trabajando de forma coordinada desde el año 2025.

"Nos reunimos para seguir trabajando en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático ante la inminencia de ‘El Niño’, que va a afectar al país y a la Provincia entre septiembre, octubre y noviembre, y va a ser un fenómeno potente, dijo el Ministro.

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Y añadió: “Hace meses que venimos trabajando con las áreas y organismos haciendo tareas de prevención en el territorio: limpieza de ríos, arroyos y canalizaciones, levantado de terraplenes, recambio de alcantarillados, puesta a punto de compuertas y bombas”.

Además, explicó que “la experiencia de estos años nos dejó una lección clara: la crisis climática ya no es un pronóstico, es nuestra realidad cotidiana, y la obra pública es la herramienta más concreta que tenemos para enfrentarla”.

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“Por eso damos un paso más en esta planificación estratégica sobre tres ejes que son monitoreo, prevención operativa y medidas estructurales. Vamos a seguir coordinando con los intendentes e intendentas y con la mirada que viene marcando el Gobernador Kicillof para anticiparnos y cuidar a nuestra gente”, finalizó.

De acuerdo a los principales centros internacionales y reportes climáticos, en Argentina, se espera que El Niño sea un evento histórico para la segunda mitad de 2026 con períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas para la segunda mitad de 2026.