La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio, amplió su declaración indagatoria ante la Justicia Federal de La Plata en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 personas en distintos puntos del país.

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Bisio permaneció durante más de cuatro horas en los Tribunales federales platenses y, según trascendió, mantuvo los principales argumentos que había presentado por escrito. La exfuncionaria rechazó ser responsable de las fallas en los controles sobre los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, de donde salió el fentanilo contaminado.

En su declaración, apuntó contra Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quien también está imputada en la causa. Bisio sostuvo que ese organismo tenía autonomía y que su titular tenía a su cargo las decisiones técnico-operativas vinculadas con los procedimientos sobre los laboratorios investigados.

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“No puedo conocer todo lo que pasaba en el ANMAT”, sostuvo la exfuncionaria ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta.

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Despegó a Lugones

Uno de los puntos centrales de la ampliación de la indagatoria estuvo relacionado con el vínculo entre Bisio y el ministro de Salud, Mario Lugones.

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La ex titular de ANMAT buscó despegar al funcionario de las eventuales responsabilidades por el escándalo sanitario. Explicó que cuando mencionaba a “Mario” en conversaciones y chats hacía referencia a Lugones y que el ministro consultaba periódicamente por el avance de los procedimientos contra los laboratorios.

Según Bisio, Lugones había manifestado su intención de “endurecer y acelerar” las medidas de control sanitario y, en una de las reuniones que se realizaban cada dos semanas en el Ministerio de Salud, habría dado instrucciones para cerrar o suspender laboratorios que presentaran irregularidades graves.

La exfuncionaria explicó que, en ese contexto, cuando le preguntó a Mantecón Fumadó si la situación de HLB Pharma “da para cierre”, lo hizo para avanzar con la suspensión de una planta que presentaba graves irregularidades.

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Apuntó contra una subordinada

Bisio también cuestionó que pueda atribuírsele responsabilidad por cada una de las decisiones adoptadas dentro del organismo.

En un descargo de 117 carillas que incorporó al expediente, sostuvo que ANMAT cuenta con más de 1.100 agentes y 110 unidades organizativas, por lo que consideró “materialmente imposible” que su máxima autoridad pudiera conocer en detalle todo lo que ocurría en cada área.

A partir de ese argumento, atribuyó a Mantecón Fumadó la responsabilidad por las decisiones relacionadas con los controles sobre los laboratorios cuestionados.

Según la versión de Bisio, la directora del INAME habría tomado decisiones que implicaron demoras o paralización de medidas preventivas que podían haber evitado el avance de la crisis.

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Una causa que tramita en La Plata

La investigación se encuentra a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata y busca determinar las responsabilidades por la distribución del fentanilo contaminado utilizado en distintos centros de salud del país desde marzo de 2025.

Además de las 90 personas fallecidas, un estudio de la asesoría pericial de la Corte Suprema determinó que otras 44 personas sufrieron un agravamiento de sus cuadros de salud.

El caso comenzó a tomar dimensión pública luego de que se detectara el problema a partir de un estudio realizado en el Hospital Italiano de La Plata. La investigación derivó posteriormente en la detención de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, además de su hermano Diego y otros directivos y técnicos de las empresas.

Bisio y Mantecón Fumadó también fueron detenidas semanas atrás por pedido de la fiscalía. Tras permanecer dos días privadas de su libertad, ambas recuperaron la libertad luego de pagar una fianza de $75 millones cada una, aunque continúan imputadas y bajo investigación judicial.

Con su nueva declaración, Bisio buscó dejar en claro ante la Justicia que no tenía conocimiento de todas las decisiones adoptadas dentro de ANMAT y que las principales responsabilidades por los procedimientos cuestionados debían recaer sobre las áreas técnicas del organismo.