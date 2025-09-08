Según los primeros resultados del escrutinio provisorio, Magui Gray, candidata oficialista de Fuerza Patria y esposa del intendente Fernando Gray, lidera con una ventaja significativa en el distrito.

Con alrededor del 08 % de las mesas contabilizadas, obtuvo el 46,73 % de los votos, frente al 28,03 % alcanzado por La Libertad Avanza, cuya lista encabeza Marcelo Mazzeo.

El tercer lugar lo ocupa la fuerza Alternativa Vecinalista, con el 6,27% de los votos.

