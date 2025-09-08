Fernando Gray aplastó a los libertarios en Esteban Echeverría: Le sacó 18 puntos de ventaja
Con la lista encabezada por su esposa, Magui Gray, la victoria fue una de las más holgadas de la Provincia.
Según los primeros resultados del escrutinio provisorio, Magui Gray, candidata oficialista de Fuerza Patria y esposa del intendente Fernando Gray, lidera con una ventaja significativa en el distrito.
Con alrededor del 08 % de las mesas contabilizadas, obtuvo el 46,73 % de los votos, frente al 28,03 % alcanzado por La Libertad Avanza, cuya lista encabeza Marcelo Mazzeo.
El tercer lugar lo ocupa la fuerza Alternativa Vecinalista, con el 6,27% de los votos.
