El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei, analizó el presente del peronismo y se refirió al futuro político del distrito ante la posibilidad de que se mantengan las restricciones a las reelecciones indefinidas de los intendentes.

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En relación con la situación financiera municipal, el intendente afirmó que la comuna no presenta déficit ni endeudamiento, aunque reconoció que la interrupción de programas, obras y asistencias nacionales genera un escenario complejo para los gobiernos locales.

"Estamos tratando de que el ajuste no lo paguen nuestros vecinos", sostuvo Gray según publicó el termometroweb.com.

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Críticas al PJ y respaldo a Kicillof

Al analizar el escenario político, Gray expresó su preocupación por el funcionamiento del peronismo y cuestionó la falta de debate interno dentro del Partido Justicialista.

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Según planteó, el espacio necesita abrirse, escuchar más voces y construir una propuesta electoral renovada capaz de volver a conectar con la sociedad. También criticó que las reuniones partidarias se realicen de manera virtual y reclamó una mayor participación de dirigentes y representantes de las provincias.

Consultado sobre su vínculo con el gobernador Axel Kicillof, aseguró que mantiene una relación fluida con él y con su gabinete, aunque consideró que la administración bonaerense debería comunicar con mayor firmeza el impacto que tienen las medidas del Gobierno nacional sobre la provincia.

"El gobernador debería hacer más esfuerzo en decir lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires", señaló Gray, quien afirmó haberle transmitido personalmente esa postura.

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El futuro político después de 2027

Respecto de la discusión sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes, Gray indicó que acatará lo que determine la Legislatura bonaerense y destacó que su gestión cuenta con un equipo preparado para continuar gobernando más allá de su figura.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a competir en futuras elecciones para ocupar un cargo legislativo si finalmente no pudiera aspirar a un nuevo mandato municipal.

En clave nacional, el intendente consideró que Kicillof aparece hoy como el dirigente mejor posicionado dentro del peronismo. "Hasta el momento el único candidato que tiene oficialmente el peronismo es el gobernador de la provincia", afirmó.

Además, sostuvo que quienes aspiren a liderar una alternativa política deberán comenzar a recorrer el país con anticipación. "No te podés poner a instalar candidatos seis meses antes", advirtió, al tiempo que remarcó que tanto Kicillof como otros posibles postulantes necesitan fortalecer el contacto directo con las distintas realidades del interior argentino.