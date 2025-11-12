"Celebramos treinta años de una historia compartida, tres décadas de trabajo, cooperación e integración entre ciudades que demostraron que las transformaciones más importantes comienzan en lo local”, dijo Fernando Gray, actualmente presidente de Mercociudades por el período 2024-2025.

Ads

Y añadió : “A lo largo de estos años construimos confianza, solidaridad y una identidad común entre gobiernos locales, y lo hicimos con un espíritu democrático basado en el diálogo y la cooperación”.

Además, el Intendente de Esteban Echeverría sostuvo: “Hoy somos parte de una red activa y diversa que promueve la cooperación entre territorios, impulsa políticas locales con impacto regional y defiende el papel de los gobiernos locales en los procesos de transformación global. Las ciudades son el corazón del desarrollo, donde se gestan las respuestas más concretas a los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, la salud y la convivencia democrática”.

Ads

Durante el evento se dialogó sobre la agenda de trabajo de la red y los distintos proyectos que se llevan adelante, entre ellos la campaña Ciudades de Cuidado que promueve la adhesión de los gobiernos locales a un compromiso para el desarrollo de políticas públicas de cuidado, se informó oficialmente.

Ads