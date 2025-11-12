Fernando Gray participó de evento por el 30° aniversario de Mercociudades
El Intendente de Esteban Echeverría participó de la jornada virtual de la red internacional que reúne más de 400 gobiernos locales de 11 países de la región.
"Celebramos treinta años de una historia compartida, tres décadas de trabajo, cooperación e integración entre ciudades que demostraron que las transformaciones más importantes comienzan en lo local”, dijo Fernando Gray, actualmente presidente de Mercociudades por el período 2024-2025.
Y añadió : “A lo largo de estos años construimos confianza, solidaridad y una identidad común entre gobiernos locales, y lo hicimos con un espíritu democrático basado en el diálogo y la cooperación”.
Además, el Intendente de Esteban Echeverría sostuvo: “Hoy somos parte de una red activa y diversa que promueve la cooperación entre territorios, impulsa políticas locales con impacto regional y defiende el papel de los gobiernos locales en los procesos de transformación global. Las ciudades son el corazón del desarrollo, donde se gestan las respuestas más concretas a los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, la salud y la convivencia democrática”.
Durante el evento se dialogó sobre la agenda de trabajo de la red y los distintos proyectos que se llevan adelante, entre ellos la campaña Ciudades de Cuidado que promueve la adhesión de los gobiernos locales a un compromiso para el desarrollo de políticas públicas de cuidado, se informó oficialmente.
