Fernando Gray, a 130 años del nacimiento del tres veces Presidente, destacó la vigencia del pensamiento de Juan Domingo Perón frente a los intentos de borrar la historia y los derechos conquistados por el pueblo trabajador. “Necesitamos representantes peronistas auténticos, con compromiso y convicción, que defiendan los intereses de la gente y no de los poderosos”, aseveró el Intendente de Esteban Echeverría.

Según se informó oficialmente desde el espacio de Gray, su lista (Unión Federal) “representa un peronismo auténtico, construido con trabajadores organizados,dirigentes sindicales, sociales y de la producción”.

Con la consigna de fortalecer la presencia del movimiento obrero dentro del Congreso y de construir una alternativa con acento en los derechos de los trabajadores, el candidato reafirmó el mandato del General Juan Domingo Perón y resaltó el valor de conformar listas legislativas donde la voz del trabajador no sea marginal ni simbólica,sino parte sustancial del armado político.

