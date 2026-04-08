“Estos proyectos de viviendas tienen el propósito de brindarles una mejor calidad de vida a aquellas familias que viven en los márgenes de la Cuenca Matanza Riachuelo. Tenemos que seguir trabajando para las vecinas y los vecinos de nuestro distrito”, dijo el Intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray en el encuentro que se realizó en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia.

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El complejo habitacional en el barrio San Agustín se encuentra en obra y contempla la construcción de 262 viviendas distribuidas en ocho manzanas, con financiamiento del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Cada unidad habitacional está compuesta por un ambiente de estar-comedor, cocina, dos dormitorios y baño completo. En paralelo, el Municipio ejecuta con fondos propios la infraestructura urbana del complejo, que incluye la red secundaria interna de agua potable, cloacas y gas, se informó oficialmente.

Por otro lado, el proyecto del barrio Juan Pablo II —paralizado por parte del Gobierno nacional— contempla la construcción de 784 viviendas de 2, 3 y 4 ambientes. Durante la reunión, el Intendente y la Ministra Batakis dialogaron sobre la rehabilitación del proyecto para continuar por etapas con la finalización de la obra.

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