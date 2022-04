El año pasado, Víctor Fera, el dueño de Maxiconsumo y de las marcas Molto y Marolio, hizo unas declaraciones a pocos días de llevarse a cabo las elecciones legislativas sobre el Gobierno de Mauricio Macri, al que comparó con el de Alberto Fernández, respecto de los "beneficios" en la industria supermercadista. Si bien sus palabras en aquel momento no pasaron desapercibidas y generaron polémica, ahora el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias, las trajo a colación en sus redes sociales y despertó un gran revuelo.

El legislador replicó una placa viralizada por Datadiario en la que el supermercadista se refería a la postura que tenía sobre el Gobierno anterior y el actual. Las declaraciones de Fera fueron brindadas a radio La Patriada, donde expresó su situación en ese entonces. “Venían cerrando industrias y fábricas. [Ahora] el sector alimenticio está creciendo, como toda la industria del país. Creemos que es el momento de invertir, Argentina tiene condiciones muy favorables. Estamos obligados a producir para darle de comer al mundo”, decía el empresario.

En ese sentido, lanzó la frase que compartió en las últimas horas Iglesias en su cuenta de Twitter y que volvió a hacer ruido entre los usuarios. “Con Macri me hice peronista”, decía Fera al referirse a la gestión anterior. Esto no le cayó del todo bien al diputado nacional y lanzó una advertencia en el twit que fue replicado por decenas de personas de esa red. “Nunca compré productos Marolio, pero ahora no pienso seguir haciéndolo (sic)”, lanzó Iglesias junto a la placa en la que se ve al empresario posando en una fotografía.

Sus palabras recibieron el apoyo de muchos de sus seguidores, pero también hubo quienes se mostraron en contra de su posición e invitaron a la reflexión. Cabe recordar que durante la entrevista del año pasado, Fera reveló entre líneas su simpatía con el Gobierno de Alberto Fernández y lo contrastó con el de Macri. “También les vendí mercadería, que me la pagaban a los cinco o seis meses para que no pueda licitar. La corrupción viene de hace muchos años. Hagamos historia y vayamos a investigar a todo el mundo”, había dicho.